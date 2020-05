La morte dei castelvetranesi Nanfria e Spanò: i primi a finire sotto la ghigliottina

Nell’Ottocento Trapanese, in settant’anni di storia censita, di 261 condanne alla pena capitale, 24 furono eseguite con la ghigliottina. E i primi a finire sotto la lama della nuova “macchina” in provincia di Trapani furono due castelvetranesi: Rosario Nanfria e Gaspare Spanò, accusati di avere ucciso Matteo Russo. Ottobre 1821: Russo è un confinante col fondo agricolo dei “fratelli cognati” e per dissidi di vicinato (sospettano che li derubasse di oggetti e frutti dei loro campi) lo uccidono in piena notte mentre Russo dorme. I primi interrogatori li fa il Giudice Regio di Castelvetrano. Quell’omicidio costerà caro a Nanfria e Spanò: l’11 dicembre 1821 la Gran Corte Criminale li condanna alla pena di morte. Rosario Nanfria e Gaspare Spanò vengono decapitati il 28 maggio 1822, il primo alle 13 circa, il secondo alle 13,30.

La ghigliottina di Trapani

