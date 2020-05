La droga nella kasbah. Arrestato uno spacciatore a Mazara

Hanno osservato per giorni i movimenti nella kasbah, il quartiere del centro di Mazara fatto di vicoli e piazze chiuse.

Un luogo perfetto per gli spacciatori. La polizia di Mazara nei giorni scorsi, però, ha messo in campo un vero e proprio “studio investigativo” che ha permesso di arrestare un giovane spacciatore. In casa gli sono stati trovati 35 grammi di marijuana, un grammo di hashish, due piantine e tutto il materiale per confezionare la droga. Nel corso dell’operazione, che ha visto la perquisizione di sei abitazioni, sono stati denunciati anche due ragazzi per detenzione di marijuana. I dettagli nella nota della Polizia.

Il 13 maggio scorso, la Squadra Pegaso della Sezione Investigativa del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo, ha eseguito una serie di perquisizioni all’interno di diverse abitazioni nel centro storico di Mazara del Vallo.

Al culmine di tale attività, …









Leggi la notizia completa