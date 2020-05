Se non ora, quando? Non abbiamo mai vissuto niente di così grande : il coronavirus è il più grande evento traumatico della nostra generazione: le guerre, le epidemie, i terremoti, sono sempre stati “altrove”ma questa volta abbiamo sentito vicinissime a noi la malattia e la morte facendoci toccare con mano la nostra precarietà, mandando in frantumi tutte le nostre certezze, buttandoci in una condizione psicologica di angoscia, impotenza ed estrema fragilità.

Di fronte ad una pandemia si attivano paure ataviche: quella della punizione divina, dell’untore, della carestia, della fine del mondo… e si scatenano un susseguirsi di reazioni individuali e collettive : prima scatta l’incredulità che ha accomunato inizialmente molti paesi che, anche di fronte alle notizie e alla immagini di migliaia di morti che quotidianamente arrivavano dalla Cina, anzichè tempestivamente attrezzarsi …









