Il clima impazzito grida ai sordi

di Massimo Jevolella

Negli ultimi tre mesi abbiamo pensato solo al coronavirus. Ma nel frattempo la macchina infernale del cambiamento climatico non si era affatto fermata. Continuava a lanciare i suoi fragorosi avvertimenti, ma noi ci tappavamo le orecchie. Eravamo troppo presi dalla paura del contagio e da quella, forse ancor più grande, dell’incerto futuro della nostra economia. Ma il riscaldamento globale se ne fregava dei nostri timori e della nostra sordità, e sferrava mazzate sempre più potenti contro le porte delle nostre città assediate. E i titoli “climatici” scivolavano sul fondo dei notiziari, come flebili echi di vecchie storie ormai prive di interesse. A chi poteva importare, per esempio, che una ricerca scientifica internazionale avesse dimostrato che la massa nevosa sui monti del nostro pianeta fosse diminuita di oltre il settanta per cento negli ultimi decenni? Tanto, si diceva, quel che …









