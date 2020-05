Guerra nei Cinque Stelle, dopo Tancredi anche Palmeri verso l’addio? 

Va implodendo il partito dei Cinque Stelle in provincia di Trapani e nel resto della Sicilia. Dopo l’espulsione del deputato di Mazara, Sergio Tancredi, arriva una nota di un’altra deputata regionale, di Alcamo, Valentina Palmeri, firmata con altri suoi colleghi.

Ormai il gruppo dei Cinque Stelle all’Ars è spaccato in due. Tancredi, nel frattempo, è sempre più vicino a Diventerà Bellissimo e alla maggioranza di centrodestra di Musumeci.

Questa la nota dei deputati. E’ singolare notare come rivendichino il diritto a non fare le scelte politiche a colpi di maggioranza, loro che hanno fatto del voto on line, dell’assemblearismo, dell’uno vale uno e delle scelte per alzata di mano un mantra fortunato (almeno in termini elettorali …).

Inutile nascondersi dietro un dito, sono giorni difficili quelli che sta attraversando il gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle in Sicilia.

Giorni difficili che hanno portato i nodi al …









