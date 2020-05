Coronavirus, la “sanificazione” delle strade non serve a nulla. Ed è pure nociva

Con l’esercito, con i trattori, con i volontari a piedi in centro o nelle campagne. A Marsala, come altrove, non passa settimana senza che il Comune non celebri una nuova “sanificazione” delle strade, utile, dicono, contro l’emergenza coronavirus. Ma è proprio così?

In Italia lo ha detto il Ministero della Salute, che non è così, dando parere contrario, lo ribadisce anche l’ARPA della Regione Piemonte e soprattutto, nelle ultime ore, l’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Disinfettare spazi esterni come strade o mercati non è per niente raccomandato anzi ne evidenzia i rischi per la salute, scrive l’OMS in un documento pubblicato ieri. Una simile procedura, praticata in Cina ma anche in altri Paesi, “non è indicata per uccidere Sars-Cov-2 o altri agenti patogeni perché il disinfettante è inattivato dallo sporco e dai detriti” presenti in gran quantità su queste superfici e “non è …









