Coronavirus: dati incoraggianti e rischio calcolato. Da lunedì l’Italia riparte  

L’Italia riparte. “Le misure della Fase 1 hanno prodotto risultati positivi, quindi si può ripartire, con fiducia e senso di responsabilità”. Così ieri sera il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi, la prima con i giornalisti presenti e non in collegamento. Il premier conta sulla collaborazione delle Regioni “che dovranno assumersi le loro responsabilità. Affrontiamo un rischio calcolato, la curva dei contagi potrà tornare a salire, e saranno possibili nuove chiusure”.

Il capo del Governo ha annunciato ciò che è possibile fare da lunedì, ma anche nelle prossime settimane. Riapre così il Paese gradualmente, chiedendo agli italiani di fare molta attenzione.

Il Premier Conte – “Da lunedì si potrà andare dove si vuole senza autocertificazione, in un negozio, riprendere la vita sociale, vedere gli amici, rimangono le limitazioni per chi è in quarantena, per chi & …









Leggi la notizia completa