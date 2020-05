Castelvetrano, un gatto morto tra i rifiuti in centro storico

Un gatto morto tra i rifiuti nel centro storico di Castelvetrano. A fare la macabra scoperta è stato un ragazzo di Castelvetrano che la scorsa notte è stato testimone, insieme alla sua ragazza, di un fatto increscioso. «Erano l’una e trenta di notte – ha scritto oggi la sua fidanzata a CastelvetranoSelinunte.it – mi sono affacciata e ho visto una signora uscire dal proprio cortile con un cartone e un gatto immobile di sopra. Lo ha trasportato lungo la via Castelfilardo, sino all’angolo con la via Scinà, e lo ha depositato con il resto della spazzatura».

Ancora la ragazza: «Le abbiamo chiesto cosa stesse facendo – spiega – e la sua risposta è stata: “Beh, non lo vedi? Sono scesa a controllare come il gatto è morto». Le cause della morte rimangono sconosciute.

