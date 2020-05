Bar, negozi, musei: l’Italia riapre

Da domani l’Italia riapre davvero. Lo ha annunciato il premier Conte, con tante sorprese. Per esempio riaprono presto anche cinema e teatri, il 15 Giugno, per la stagione estiva.

Da domani non ci sarà più bisogno dell’autocertificazione per muoversi all’interno della propria regione – «riprende la vita sociale e riprendono gli incontri con gli amici» – ma ovviamente resta il divieto di assembramenti. Dal 3 giugno la mobilità nazionale sarà libera, ci si potrà spostare tra le regioni e, in vista della stagione turistica, si apriranno i confini ai Paesi europei per accogliere

i viaggiatori senza obblighi di quarantena.

Dal 25 Maggio riaprono palestre e piscine.

Circa i musei, saranno visitabili con la prenotazione, tenendo sempre su la mascherina. Idem in biblioteche e archivi. L'aria condizionata potrà essere tenuta accesa, escludendo però rigorosamente la funzione









