ARS: il M5S perde pezzi dopo Tancredi anche Valentina Palmeri ed altri pronti a lasciare

Rischia di implodere definitivamente il gruppo all’Ars del Movimento 5 Stelle, dopo la recente fuoriuscita di Sergio Tancredi,arriva un documento firmato da 4 pezzi da novanta del partito Matteo Mangiacavallo, Angela Foti, Valentina Palmeri ed Elena Pagana che lasciano trasparire che l’esperienza pentastellata volga al termine.

Ecco il testo del documento:



“Inutile nascondersi dietro un dito, sono giorni difficili quelli che sta attraversando il gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle in Sicilia.

Giorni difficili che hanno portato i nodi al pettine di un gruppo che non è più tale.

Quando vengono meno i principi del dialogo, della solidarietà tra colleghi e del rispetto, valori che ci hanno guidato nel corso di otto lunghi anni, viene meno non solo lo spirito di un gruppo, ma anche il desiderio di farne parte, la voglia e i progetti per i quali si sta insieme.

