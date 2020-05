30 anni fa la promozione in A1 della Pallacanestro Trapani

Sono passati circa quarant’anni dal giorno in cui, ispirandomi al celebre “I have a dream!”, raccolsi dalle ceneri della retrocessione in Serie C2 l’associazione sportiva Cestistica Edera Trapani, in ciò supportato dal coinvolgimento e dalla preziosa collaborazione solo di due amici, Salvatore Mazzara (vice presidente) e Nino Fodale (direttore sportivo).

Ad oggi, 16 maggio 2020, sono passati esattamente trent’anni dal giorno della conquista della storica promozione in serie A di quella società, rinominata Pallacanestro Trapani all’indomani dell’acquisizione nel 1981 per il desiderio di dedicare alla mia piccola e splendida Trapani la rappresentazione sportiva della quale andare orgogliosamente fieri.

In quei dieci anni quella Pallacanestro Trapani crebbe giorno dopo giorno, grazie al quotidiano impegno, ai sacrifici ed alla costante applicazione dei suoi dirigenti che, nella scelta di uomini veri (atleti, tecnici e collaboratori), seppero assemblare e cementare in particolare …









