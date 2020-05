Stop alle prenotazioni, da lunedì ingresso libero al cimitero comunale

Basta alle prenotazioni per rendere visita ai cari defunti presso il cimitero. Nei giorni scorsi si erano scatenate le polemiche in seguito alla decisione dell’amministrazione di contingentare gli ingressi , nella giornata di ieri il sindaco ha deciso di revocare, a decorrere da lunedì 18 maggio 2020, la propria ordinanza n 30 del 05/05/2020 e ripristinare i precedenti orari e giornate di apertura del Cimitero Comunale con le seguenti indicazioni:

è obbligatorio indossare dispositivi di protezione individuale o mascherina protettiva e guanti, correttamente indossati;

è obbligatorio mantenere la distanza minima di sicurezza tra una persona e l’altra non inferiore a un metro;

è fatto divieto assoluto di assembramento.









