Sport. Nuovi mutui liquidità per Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche

Da lunedì 18 maggio le ASD e la SSD potranno accedere direttamente al sito www.creditosportivo.it alla sezione dedicata alle misure di sostegno per l’emergenza epidemiologica COVID 19

Come già anticipato in un nostro precedente comunicato il Credito Sportivo è entrato nella fase più operativa delle operazioni di sostegno alle Associazioni ed alla Società Sportive Dilettantistiche.

In precedenza le ASD e le SSD interessate dovranno inviare all’indirizzo mail direzionesportautomobilistico@aci.it, il modulo allegato che permetterà alla federazione di fare tutti i controlli e di rilasciare a loro la Dichiarazione che dovrà essere allegata alla domanda al Credito Sportivo.

