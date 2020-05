Riparte il turismo archeologico, TG5 a Selinunte – VIDEO

«Questo aspetto della esperienza che guarda anche al grande disegno del paesaggio con i monumenti sarà la nostra offerta» Lo ha detto il direttore del Parco Archeologico di Selinunte, l’Arch. Bernardo Agrò ai microfoni del TG5 in un servizio andato in onda oggi sulla ripartenza del turismo archeologico in tutto il territorio nazionale.

L’Italia riparte e riparte con il bello. La Sicilia riparte e lo fa offrendo luoghi unici al Mondo. Selinunte è pronta ad accogliere i turisti ma non da subito. I cancelli del sito archeologico più grande d’Europa rimarranno chiusi ancora qualche settimana. Il Parco di Selinunte infatti continua il suo corso de “I Cantieri”, integrando a quanto già in realizzazione per dotare il parco di quegli standard museali tali da competere con i più grandi musei. Inoltre, gli spazi notevoli e …









