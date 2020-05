Riaperture in Sicilia, ok da Roma. Oggi l’ordinanza di Musumeci. I dati del virus

Arriverà oggi l’ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci, che dà il via libera alle riaperture da lunedì 18 maggio.

Apriranno negozi, bar, ristoranti, parrucchieri ed estetisti. Dopo giorni di trattative ieri Governo Nazionale e regioni hanno trovato l’accordo per passare ad una nuova fase, c’è chi la definisce Fase 3, dopo il lockdown da Coronavirus.

Le regioni, compresa la Sicilia, avevano definito troppo stringenti le indicazioni di Inail e Iss sulle misure di sicurezza da adottare per le attività che possono riaprire.

In Sicilia le associazioni di categoria avevano spinto il governo regionale a intervenire nei confronti del governo centrale per avere più chiarezza sulle misure da adottare e soprattutto per avere meno restrizioni di quelle previste nel protocollo Inail. La linea di Roma era quella di far confluire il documento Inail così per come era nel nuovo decreto …









