Nasce il Distretto del Cibo “Born in Sicily Routes – Val di Mazara”

Grande soddisfazione esprime il Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, per l’obiettivo raggiunto in merito alla costituzione del Distretto del Cibo “Born in Sicily Routes – Val di Mazara, di cui il Comune di Trapani, insieme alla CCIAA, è ente promotore; una realtà che intende promuovere il “Brand Sicilia occidentale” attraverso piani, programmi e progetti, funzionali alla valorizzazione integrata delle diverse produzioni di filiera, sia in ambito regionale che nazionale ed estero e che ha messo insieme ben 24 comuni che afferiscono ai due Gal associati, Gal Elimos e Gal Valle del Belice: Buseto Palizzolo, Calatafimi-Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, Pantelleria, San Vito Lo Capo, Valderice, Vita e ancora Caltabellotta, Contessa Entellina, Gibellina, Menfi, Montevago, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita Belice e Santa Ninfa; territori il cui comparto agro-alimentare locale, avvantaggiandosi di favorevoli caratteristiche pedo-climatiche e …









