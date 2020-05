M5S : Valentina Palmeri “Cultura alla Lega”?

“La lega in Sicilia ha raccolto miseri risultati alle regionali eleggendo un solo deputato grazie al traino della Meloni che ha fatto superare di un soffio la soglia di sbarramento, a sostenerlo la deputata del M5S Valentina Palmeri (nella foto), è di alcuni giorni fa la notizia che Musumeci sta dando un Assessorato importante ad una operazione di palazzo che ha creato, a seguito del passaggio da altri partiti del Centro destra, un gruppo che esiste sulla carta ma non nel sentire della gente. La lega è portatrice di quegli interessi che hanno depredato il Sud a favore del Nord, solo un cieco non può non accorgersi come sia stato tolto al Sud a favore del Nord. Mentre noi non riusciamo ad avere un’autostrada decente si hanno le 4 corsie da Bologna in su e tre o quattro linee ferroviarie parallele”.

“Per quanto …









Leggi la notizia completa