La Sinistra per Castelvetrano contesta la decisione di affidare alla Lega i Beni Culturali siciliani

Apprendiamo con stupore e riprovazione che il governatore della Sicilia, On. Nello Musumeci ha attribuito la delega ai Beni culturali e all’Identità siciliana, dopo averla tenuta per sé, in seguito alla morte di Sebastiano Tusa il 10 marzo 2019 a causa di un incidente aereo in Etiopia, alla Lega nord. Nulla di personale contro il nuovo assessore, ma sarà naturale nonché necessario il confronto, chiedersi se avrà lo stesso calibro, la stessa preparazione e competenza del dott. Tusa e se si debba ancora continuare con il sistema pervasivo e sciaugurato della divisione delle poltrone, della politica spartitoria per assicurare la maggioranza ad un governo debole che consegna ad un gruppo politico xenofobo che da sempre ha disprezzato e insultato il sud ,attraverso biechi pregiudizi e la cui linea politica sovranista e federalista mira alla indipendenza della Padania, la memoria culturale di una Regione, & …









Leggi la notizia completa