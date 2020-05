Il Rotary Club di Trapani dona caschi respiratori all’Asp

Consegnate attrezzature all’ASP DI Trapani da parte del Rotary Club Trapani. Presente il Presidente Livio Marrocco, il Direttore Generale Avv. Damiani, Il primario di Rianimazione dr Pipitone, il Direttore Sanitario del COVID di Marsala De Giurlanda, il Dr Adriano Drago è il Dr. Giovanni Ippati.

Donati caschi respiratori per gli operatori sanitari per un valore di quasi 5000€. Permetteranno di lavorare in sicurezza e serenità contro tutti i virus e le epidemie.

“Abbiamo così chiuso con questa donazione – afferma Livio Marrocco – le attività di solidarietà previste per l’emergenza COVID e di vicinanza alle istituzioni che sono state in prima linea in questa emergenza.”









