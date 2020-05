Il Comune rinvia al 30 novembre il versamento della Tari per le attività danneggiate dal Covid

La Giunta del Comune di Castelvetrano con la delibera n° 81 del 14 maggio ha stabilito di differire per le attività commerciali maggiormente danneggiate dalla crisi il pagamento della Tari. Ovviamente il provvedimento entrerà in vigore solo dopo il parere favorevole del Consiglio Comunale.

In particolare, è stato previsto il differimento al 30 novembre 2020 dei versamenti della 1^ rata TARI 2020 (ordinariamente prevista al 30.04.2020) ed il differimento al 30 settembre 2020, dell’eventuale pagamento in unica soluzione del tributo, ordinariamente previsto al 30.04.2020.

Per le altre rate si rinvia alle scadenze previste dal vigente regolamento comunale per l’applicazione e la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione del C.C. n. 61 dell’1.08.2014 e modificato con deliberazione del C.C. n. 83 del 30.09.2015.

Ad essere interessate da questo provvedimento sono tutte le attività produttive ritenute, dal D.P.C.M. del 22.03.2020, “non …









