Il circolo dei lettori “Camilleri” ricorda Sepulveda ad un mese dalla scomparsa

Luis Sepulveda. Una vita per un sogno

“Ciascuno cresce solo se sognato”

(Danilo Dolci)

E’ trascorso un mese da quando il 16 Aprile, ci ha lasciato Luis Sepulveda lo scrittore che ha messo il mondo di fronte alle grandezze e alle miserie della storia del Novecento e che ha scelto la letteratura per ”dar voce a chi non ne ha”. Dopo una vita impegnata a combattere a favore degli oppressi, egli ha perduto la battaglia contro un nemico insidioso e invisibile il Covid 19 . Da quel giorno il mondo è e non solo quello letterario è più povero.

Luis Sepúlveda Calfucura nasce a Ovalle, in Cile, il 4 ottobre 1949. Il giovane Luis crebbe a Valparaíso, in Cile, con il nonno paterno e con uno zio, entrambi anarchici, che gli instillarono l’amore per la libertà, per …









