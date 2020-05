Coronavirus: quasi 5mila guariti in un giorno. Il 3 giugno si apre all’Europa

Continano ad essre tanti i morti da Coronavirus in Italia, sono 242. Mentre ci si avvia alla fine della prima parte della Fase 2 con l’ultimo weekend prima delle riaperture del 18 maggio, i dati dell’epidemia da Coronavirus rimangon stabili.

Se il numero di vittime è purtroppo stabile, e anzi risalito negli ultimi due giorni, la flessione dei malati attualmente positivi e dei ricoverati continua. Ma continuano ad esserci circa mille contagiati in più al giorno, anche se il dato in rapporto ai tamponi, resta al minimo da inizio terapia.

I DATI – Dei 789 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 299 nuovi positivi (il 37,8% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l’incremento di casi è di 137 casi in Piemonte, 54 in Emilia Romagna, di 44 in Veneto, di 24 in Toscana, di 65 in Liguria e di 73 nel Lazio. Il dato del Lazio è più …









Leggi la notizia completa