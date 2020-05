Castelvetrano, alunni del “Pantaleo” donano fondi alla Croce Rossa

Gli alunni del Liceo Classico “G. Pantaleo” di Castelvetrano, in prossimità della messa in scena della radizionale Rivista, con grandissimo rammarico, mesi fa sono stati costretti, a causa di una pandemia, hanno scelto di voltare pagina e trasformare questa situazione inaspettata in un trampolino di lancio e affinchè potessero renderci utili per la nostra comunità, soprattutto in questi tempi bui.

“Come già anticipato dal nostro Comitato – fanno sapere i giovani – la somma di denaro che sarebbe servita per la realizzazione della 70°Rivista del liceo classico, unita ad una raccolta fatta da noi studenti in occasione della Pasqua, è stata donata in data 15 maggio 2020 alla Croce Rossa di Castelvetrano. Siamo certi che sarà in grado di gestirla per far fronte a quest’emergenza che sta mettendo in ginocchio tante famiglie bisognose del nostro territorio, aiutando coloro i quali hanno …









Leggi la notizia completa