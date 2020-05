Burocrazia e disfunzione: il sito dell’ASP Trapani. La spiacevole esperienza di una cittadina

Una cittadina si è rivolta presso la nostra redazione per segnalare la sua spiacevole esperienza a seguito della necessità di dover prenotare una visita urgente presso l’ASP Trapani attraverso il suo sito web. Ecco quanto ci ha raccontato:

“L’11 maggio ho avuto la necessità , dopo aver parlato con il mio medico di base, di dover richiedere una visita medica all’ASP di Trapani e precisamente a Mazara del Vallo. Il mio medico di base mi ha inviato la ricetta tramite mail con l’indicazione corretta di urgenza così come previsto dalle legge in questo periodo; le prenotazioni al Cup, visto il difficile momento, e ritengo corretta questa indicazione, possono essere fatte solo per urgenze ed esclusivamente tramite il sito ASP.

Ed è qui che arriva la mia sorpresa: il sito dell’ASP è decisamente ostico e a dir poco antiquato. …









Leggi la notizia completa