Uccisa e bruciata nelle campagne di Marsala: 30 anni per l’assassino

Trenta anni di carcere per uno degli assassini della 25enne Nicoletta Indelicato, uccisa e bruciata nelle campagne di Marsala la notte tra il 16 e 17 marzo dello scorso anno. E’ Carmelo Bonetta, di 35 anni, reo confesso dell’omicidio, condannato con il rito abbreviato dal giudice di Marsala, Francesco Parrinello, che ha accolto la richiesta del pm Maria Milia. Disposta, inoltre, l’interdizione completa dai pubblici uffici e il pagamento di una condizionale di 300 mila euro. Procede, intanto, davanti alla Corte d’Assise di Trapani il processo per Margareta Buffa, di 29 anni altra accusata dell’omicidio, amica della vittima. L’uomo sin dall’inizio ha confessato le sue responsabilita’, con interrogatori sempre piu’ esaustivi per la ricostruzione dell’omicidio che sarebbe legato a motivi di risentimento e gelosia. Secondo l’accusa, la notte dell’omicidio Margareta e Nicoletta uscirono in …









