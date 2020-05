Trapani, lo Iacp stabilizza 6 dipendenti precari

Lo Iacp di Trapani ha definito il percorso amministrativo relativo alla stabilizzazione e quindi all’assunzione a tempo indeterminato del personale facente parte del bacino storico dell’Ente: quattro dipendenti che sino allo scorso 8 maggio erano in servizio con contratto a tempo determinato.

Nei giorni scorsi sono stati firmati i relativi contratti alla presenza del commissario straordinario, Fabrizio Pandolfo, del direttore generale, Pietro Savona e della dirigente dell’area finanziaria, Nunziata Gabriele. Sono stati altresì stabilizzati due giovani tecnici assunti qualche anno addietro con procedura di selezione concorsuale per coprire posti vacanti nell’area tecnica dell’Ente ed il cui lavoro in questi anni è stato prezioso per permettere allo Iacp di accedere a fonti di finanziamento dell’Unione Europea. Questi ultimi sono stati stabilizzati e assunti a tempo indeterminato, grazie al decreto cosiddetto “mille proroghe” convertito in legge.

