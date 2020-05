Trapani, il “Ceto dei Pescivendoli” dona mascherine al carcere “Pietro Cerulli”

Duecento mascherine FFP2 sono state consegnate questa mattina alla Direzione della Polizia Penitenziaria del carcere “Pietro Cerulli” di Trapani.

In piena emergenza Covid-19 il Ceto dei Pescivendoli, cui è affidato il Sacro Gruppo dei Misteri “Gesù dinanzi a Erode”, ha deciso di utilizzare le offerte, raccolte tra i fedeli per la Processione 2020, per l’acquisto dei dispositivi di protezione per gli agenti della Polizia Penitenziaria in servizio presso il carcere di Trapani.

“A nome dei consoli e dei collaboratori del Ceto – afferma il CapoConsole Rosario Scaturro – ringrazio tutti coloro che hanno contribuito economicamente alla raccolta di quest’anno. Il nostro Consiglio Direttivo ha deciso di trasformare il profondo rammarico, dettato dall’annullamento della Settimana Santa, in spirito di solidarietà nei confronti degli agenti che affrontano in prima linea questa terribile emergenza all’interno dell’Istituto di …









Leggi la notizia completa