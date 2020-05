Storie da lockdown, Mario e Sara: “Ora è il tempo di tornare a ballare”

Scarpe e vestiti per le competizioni sono riposte nell’armadio da tre mesi: «Avevamo in programma diverse competizioni, in Moldavia per il Campionato europeo e poi la Romania dove concorrevamo per il mondiale, ma per il momento tutto è stato posticipato». Mario Cecinati e Sara Messina Denaro sono due istruttori titolari di una scuola di ballo a Castelvetrano. Ma prima di tutto sono due atleti che negli anni si sono distinti in gare internazionali di danza.

Il lockdown ha bloccato anche la loro attività sportiva. Da un giorno all’altro hanno dovuto abbassare la saracinesca della scuola di danza, lasciando a casa tutti gli allievi. Ora nella Fase 2, col benestare del Ministro Vincenzo Spadafora, si pensa a riaprire dopo il 25 maggio: «Il nostro è un settore che opera da ottobre a giugno; riaprire per sole due settimane forse non è conveniente, ma …









