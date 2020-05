Sicilia, finanziere arrestato dai colleghi mentre intasca del denaro illecitamente

Ha chiesto alla vittima di un incidente stradale la somma di 1.000 euro in cambio di una favorevole definizione della vicenda, nell’ambito di un’attività di polizia giudiziaria per un caso di truffa e frode assicurativa.

I finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo hanno arrestato in flagranza di reato un maresciallo del Corpo in forza al Gruppo di Palermo, per il reato di indebita induzione a dare o promettere utilità.

Le indagini della Procura della Repubblica di Palermo sono iniziate dopo la denuncia raccolta dagli stessi finanzieri pochi giorni fa da un cittadino.

Questa mattina sotto il costante monitoraggio dei finanzieri, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, è avvenuta la consegna del denaro al militare infedele, immediatamente arrestato e condotto in carcere.









Leggi la notizia completa