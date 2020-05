Regione, 22 milioni di euro per la riqualificazione dei poli museali: c’è anche il Pepoli

Verranno stanziati 22 milioni di euro per l’avvio di un piano regionale e per la riqualificazione della rete museale siciliana. C’è anche l’ “Agostino Pepoli” di Trapani tra i nove poli: «Parecchi nostri musei – sottolinea il presidente della Regione Nello Musumeci al Giornale di Sicilia – sono ricchi nel contenuto, ma appaiono superati nell’allestimento, nelle dotazioni tecnologiche e nei servizi. Alcuni non sono neppure dotati di servizi igienici adeguati. Non è possibile – prosegue – tutto questo per una terra che punta a fare del turismo culturale il segmento trainante. Dopo anni di chiacchiere, la Regione interviene con risorse concrete e con progetti all’avanguardia. E’ solo l’inizio di un Piano che coinvolgerà tutti i musei di proprietà regionale e non escludiamo un possibile bando per gli altri spazi museali».

