Questa sera, venerdì 15 maggio alle 19,30 torna l’appuntamento con “ A ruote ferme” con l’intervista al leader del movimento Andare Oltre, Francesco Bongiorno. Dopo il messaggio lanciato nei giorni scorsi alla politica locale, per mettere da parte ogni litigiosità e cercare di spendersi per la crescita del territorio, lo abbiamo intervistato e ne è venuta fuori una chiacchierata ricca di spunti interessanti

Non perdetela









