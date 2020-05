Planetario civico di Lecco: i prossimi appuntamenti

Questa sera alle 21 è in programma un nuovo appuntamento con le conferenza in diretta YouTube organizzate dal Gruppo Astrofili Deep Space, che gestiscono per conto del Comune di Lecco il Planetario civico della città: Simone Iovenitti del gruppo PhysicalPub accompagnerà il pubblico virtuale alla scoperta della “Gravità estrema – buchi neri e altri fenomeni gravitazionali”.

La loro comprensione è strettamente legata alla formulazione matematica, ma capita spesso che le equazioni “vere” non vengano mostrate alle conferenze, come se la loro intrinseca complessità fosse una colpa per cui debbano essere tenute nascoste. Lo scopo della serata sarà trattarle, guardarle, discuterle e apprezzarle. Nessuna formula sarà ricavata o dimostrata, non ci saranno calcoli, ma soltanto guardandole si potranno comprendere più a fondo alcuni concetti legati ai fenomeni fisici che esse descrivono. Dalla Relatività Generale (1915) fino all& …









