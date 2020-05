Nubifragio su Milano: due agenti della Polizia di Stato salvano un uomo intrappolato nel sottopassaggio di viale Sarca

Nubifragio su Milano: due agenti della Polizia di Stato salvano un uomo intrappolato all’interno del proprio veicolo nel sottopassaggio di viale Sarca

La notte scorsa, a Milano, a seguito di un violento nubifragio che ha causato ingenti danni e disagi, soprattutto nella zona Niguarda dove è esondato il fiume Seveso, una volante della Polizia di Stato ha soccorso un uomo italiano di 66 anni rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo del proprio automezzo, in un sottopassaggio allagato, mentre si recava a lavoro.



Alle ore 04:00 la volante “Adriatica bis” del Commissariato Greco Turro mentre si trovava in perlustrazione ha notato, nel sottopassaggio di viale Sarca angolo via Pallanza, un’autovettura bianca interamente sommersa d’acqua, posizionata in modo trasversale, e vicino la presenza di un furgone di colore rosso.



I due agenti della volante si sono immediatamente attivati al fine di verificare …









