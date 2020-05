Mazara, avviato l’iter per realizzare un pozzo idrico gemello in contrada Castelluzzo

Avviato l’iter amministrativo per la realizzazione di un pozzo idrico in contrada Castelluzzo, gemello dell’attuale. E’ stato pubblicato all’albo pretorio online e nella piattaforma TuttoGare del Comune di Mazara del Vallo un avviso di manifestazione d’interesse, a firma del dirigente del 3° Settore comunale “Servizi alla Città e alle Imprese” ing. Giuseppe Asaro, con il quale individuare imprese disponibili ad essere invitate a partecipare ad una successiva procedura di gara che sarà indetta dall’Ente.

Entro le ore 10 di lunedì 18 maggio, le imprese interessate in possesso dei requisiti previsti dall’avviso potranno far pervenire la propria disponibilità ad essere invitati alla procedura di affidamento dei lavori. Pertanto in questa fase non dovranno presentare alcuna offerta economica.

Successivamente, le imprese ammesse alla manifestazione d'interesse saranno invitate a partecipare alla gara di affidamento









