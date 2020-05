Marsala, spettacolare incidente in via Trapani. Auto si capovolge, un ferito

Spettacolare incidente oggi pomeriggio in via Trapani, a Marsala. Due auto si sono scontrate all’altezza di contrada Dammusello, una di queste si è capovolta dopo l’impatto. Fortunatamente, dalle prime informazioni raccolte, pare che non ci siano feriti gravi.

A scontrarsi due auto, entrambe guidate da due uomini, una Mini Cooper e una Ford.

La Mini usciva da una strada secondaria della via Trapani, nei pressi del supermercato Carrefour, quando arrivava la Ford in direzione Marsala. L’impatto è stato molto violento, tant’è che la Ford si è capovolta. A rimanere ferito, non gravemente, il conducente della Ford, un uomo, che è stato trasferito all’ospedale di Trapani. Illeso il conducente della Mini. Sul posto Polizia Municipale e Vigili del Fuoco di Marsala.

Traffico rallentato. Certo però che è stato un pomeriggio caotico da quelle parti, in via Trapani. Non solo l& …









