Marsala, crolla un albero in via Trapani. Traffico bloccato

Un grosso ramo di un albero si è spezzato ed è crollato sulla via Trapani, a Marsala.

Il forte vento che sta sferzando da giorni la provincia di Trapani ha creato parecchi disagi oggi pomeriggio a Marsala. Da un albero di una abitazione privata in via Trapani, all’altezza di Contrada Bosco, si è spezzato un grosso ramo, grande quanto un albero, ed è crollato sulla carreggiata.

Il ramo ha invaso tutta la carreggiata rendendo impossibile il transito. Fortunatamente non sono state coinvolte persone. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i vigili del fuoco, ci ha pensato una ditta privata a liberare la carreggiata.









