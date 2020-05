Mafia, processo Scrigno: chieste condanne fino a 20 anni per i boss di Trapani

Richieste di condanne esemplari per i boss ai vertici della mafia di Trapani. Tra questi i fratelli Francesco e Pietro Virga (eredi del boss Vincenzo, arrestato da latitante nel 2001) e Franco Orlando, già condannato per mafia e in passato portaborse del vicepresidente dell’Ars, Bartolo Pellegrino: per tutti e tre è stata chiesta la condanna a vent’anni ciascuno. Per i coniugi D’Aguanno-Inferrera chiesti invece 6 anni ciascuno; 18 quelli richiesti per Carmelo Salerno. 16 anni per Michele Martinez, 14 per Francesco Russo, Mario Letizia e Jacob Stelica, 8 per Pietro Cosenza, 4 per Michele Alcamo e 2 per Francesco Todaro.

(Fonte AGI)









