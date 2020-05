Lo Scirocco dà una tregua. Le previsioni meteo in provincia di Trapani

Lo Scirocco dà una tregua. Si placa, almeno per oggi, il forte vento caldo che per due giorni ha sferzato la Sicilia Occidentale, provocando molti danni e incendi. In provincia di Trapani oggi le temperature sono più basse, grazie ai venti da nord. Domani, ritornano le alte temperature e il vento caldo. Ecco le previsioni.

Venerdì, 15 maggio: Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 26.6°C, la minima di 16.6°C, lo zero termico si attesterà a 4389m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato, 16 maggio: Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà …









