La settimana di Tv2000, dal 17 al 24 maggio 2020

Le anticipazioni del palinsesto di Tv2000 (canale 28 dt e 157 Sky) dal 17 al 24 maggio.



La settimana si apre con le programmazioni speciali, sia su Tv2000 che su inBlu Radio, dedicate a san Giovanni Paolo II (17 e 18 maggio) , in occasione dei cento anni dalla nascita, per poi proseguire con la giornata dedicata a Santa Rita (22 maggio).

Sabato 23 in prima serata, in occasione dell’anniversario della strage di Capaci, il film dedicato al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa Cento giorni a Palermo; e domenica 24 alle 21.20 la prima puntata della serie della BBC ‘Casa Howard’ diretta da Kenneth Lonegan.



Lo slot dedicato ai bambini – con Caro Gesù. Insieme ai bambini, il catechismo in famiglia e La Cantastorie, il programma di fiabe con Martina Folena e le musiche di Mario Incudine – va in onda il sabato a partire dalle 10.30 e dalle 17.30; e continuano i …









