Il Vescovo in visita al Comitato CRI di Castelvetrano – LE FOTO

Un incontro «semplice e dal tratto umano», così come il Vescovo avrebbe voluto. Oggi pomeriggio monsignor Domenico Mogavero ha fatto visita al Comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana, «per incontrare, a uno a uno, ogni volontario e dimostrargli la mia vicinanza e riconoscenza per l’impegno quotidiano al servizio di chi ha bisogno», ha detto. Ad accoglierlo è stato il Presidente Giuseppe Cardinale, insieme a tutti i volontari del Comitato.

All’incontro ha partecipato anche il sindaco Enzo Alfano e l’assessore alla solidarietà sociale Giovanni Parrino. Il Presidente Cardinale e il volontario Michele Pappalardo hanno accompagnato il Vescovo e il sindaco nella visita dell’ex caseificio “Benvenuta Forte” (bene confiscato alla mafia e assegnato al Comitato Cri) utilizzato in ogni suo angolo dai volontari per le loro attività.

Poi, nella zona destinata alla raccolta delle …









Leggi la notizia completa