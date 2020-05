Il Sindaco Tranchida si blinda. Nasce il gruppo “Trapani è”

Si blinda ancora di più il sindaco Giacomo Tranchida. A Trapani in consiglio comunale nasce il super gruppo composto da 7 componenti: Annalisa Bianco, capogruppo, Grazia Spada, Marzia Patti, Rocco Greco, Laura Genco, Santo Vassallo, Giuseppe Virzì. Il neo gruppo consiliare si chiama “Trapani è”, i consiglieri lasciano il gruppo misto e blindano il sindaco Tranchida e il suo operato. Perché sia chiaro che politicamente l’operato non è dei consiglieri comunali, che in aula ratificano quello che l’amministrazione predispone, è questo il ruolo che la maggioranza ha deciso di assumere.

In aula poi il sindaco ha ringraziato il gruppo formatosi ma non ha mancato di fare un affondo contro coloro che intenderanno intralciare l’operato politico dell’amministrazione comunale. Leggasi per intralcio “pensiero diverso”.

Quindi o tutti allineati o nemici da combattere.

A fine seduta un post ironico …









