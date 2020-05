Grave incidente sulla SP 81 per Triscina, ferito un 31enne, sradicato un albero d’ulivo

Un incidente che poteva avere conseguenze ancor più gravi si è verificato questa mattina lungo la Strada Provinciale 81 che conduce da Castelvetrano a Triscina di Selinunte. G.L.,giovane 31enne castelvetranese , forse a causa dell’alta velocità ha perso il controllo della propria vettura, una fiat punto di colore blu, ed è uscito dalla carreggiata andandosi a schiantare contro un albero d’ulivo che si trovava ai bordi della strada, in un terreno privato. L’impatto è stato così violento da sradicare l’albero ed ha praticamente distrutto la vettura. Per estrarre il giovane dal mezzo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Castelvetrano, il ferito è stato condotto dai sanitari del 118 presso l’ospedale Vittorio Emanuele II dove si trova tuttora ricoverato in condizioni non gravi. Sul posto anche i Carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro.









