Google dona 100.000 euro alla Rete Banco Alimentare in Sicilia

“L’aspetto migliore delle tecnologie è vedere che uso ne fa il mondo”. Prendiamo in prestito, ma non a caso, una frase di Google, il motore di ricerca più usato al mondo, perché è bello poter dire che le tecnologie fanno anche bene al mondo e, oggi, alla Sicilia. Ed ecco la notizia: Google ha donato 100.000 euro alla Rete Banco Alimentare in Sicilia per sostenere i bisogni alimentari di chi ha bisogno.

Il dono era stato annunciato poche settimane fa ed è stato concretizzato in questi giorni dividendo equamente l’importo tra le due realtà siciliane.

La donazione non arriva a caso. Ogni anno, infatti, Google è protagonista del Google Camp, una vetrina di rilievo sul mondo dell’economia e della finanza, che si tiene a Sciacca e nello splendido scenario della Valle dei Templi. Quest’anno il Coronavirus ha bloccato la manifestazione ma non il desiderio, del …









