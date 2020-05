Gibellina, Trovato cane senza vita. Sospetto esche avvelenate

Gibellina. Nella notte, nella pedonale Via Ugo D’amico, un cane è stato trovato senza vita. Le circostanze in cui il corpo dell’animale è stato ritrovato porterebbe a pensare che si tratti di avvelenamento.

Non è la prima volta che un cane viene ucciso in tal maniera, non solo a Gibellina, ma anche e ripetutamente, nei Comuni vicini e, in generale, nelle città siciliane. Solo una settimana fa, a Priolo, un cane è stato incatenato e trascinato per chilometri dietro un suv fino alla morte. A pasquetta, un uomo di Barrafranca, disturbato dall’abbaiare del cane del vicino ha afferrato la sua pistola e ha ucciso l’animale sparandogli in testa.

Atti che si replicano, che vengono compiuti con freddezza e consapevolezza, lasciando le comunità sgomente, ma allo stesso tempo “mute”. Spesso, infatti, nessuno si accorge di nulla perché la …









