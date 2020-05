Festa di Santa Rita, saltano corteo rievocativo e benedizione delle rose

Niente corteo storico e niente benedizione delle rose. Sarà una festa di Santa Rita in versione light, quella che la prossima settimana si celebrerà a Castelvetrano. La tradizione cresciuta negli anni che vede la domenica prima della solennità lo svolgersi del corteo storico, quest’anno verrà interrotta. Le disposizioni governative per il contenimento del contagio da Coronavirus hanno bloccato processioni e tutte le manifestazioni pubbliche dove si creano assembramenti di persone. E così è saltato anche il corteo storico di Santa Rita.

«Siamo dispiaciuti dal dover rinunciare al corteo – spiega Nino Centonze del Comitato organizzatore – ma non è dipeso dalla nostra volontà. Renderemo omaggio alla Santa con un ricco programma religioso». Anche quest’anno l’evento rievocativo avrebbe attratto a Castelvetrano visitatori anche dal Palermitano: «Ci avevano già contattati camperisti che sarebbero venuti nel week-end …









