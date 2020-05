Famiglia malavitosa sancataldese “specializzata” in ricettazione: 5 arresti

Alle prime ore del mattino del 15 maggio 2020, i Carabinieri della Compagnia di Caltanissetta hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ed in regime di arresti domiciliari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Caltanissetta nei confronti di cinque sancataldesi. Il provvedimento trae origine da un’indagine condotta dal personale della Tenenza di San Cataldo unitamente ai militari della Sezione Operativa del NORM, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, la quale ha permesso di far luce su un sodalizio criminale che operava, in concorso, nel riciclaggio di preziosi rubati presso abitazioni insistenti nel Comune di San Cataldo.

I sodali, tutti appartenenti a diverso titolo alla famiglia Raimondi di San Cataldo, per come ricostruito dagli inquirenti attraverso l’acquisizione documentale presso diversi “compro oro” di Caltanissetta e San Cataldo, erano soliti operare secondo uno schema …









Leggi la notizia completa