E’ morto Ezio Bosso, il pianista che ha incantato l’Italia

E’ morto il pianista Ezio Bosso, aveva 48 anni. Aveva incantato tutti con la sua musica, e la sua voglia di incantare nonostante una terribile malattia neurodegenerativa che non gli ha lasciato scampo.

Nato a Torino il 13 settembre 1971, direttore d’orchestra, compositore e pianista, Bosso nel 2011 fu operato per un tumore al cervello. Subito dopo gli fu diagnosticata una malattia neurodegenerativa.

Nonostante la malattia Bosso aveva fatto della sua musica un’arma per continuare a guardare la vita con ottimismo e magia. Indimenticabile la sua esibizione a Sanremo nel 2016. Poi non è riuscito più a suonare e si è dedicato alla direzione d’orchestra. L’Italia perde un grande artista, una grande fonte d’ispirazione.









