Didattica a distanza: un modo per riscoprire la passione per la conoscenza

La pandemia esplosa in tutto il mondo,come ben sappiamo,ci ha costretti a rimanere a casa e non uscire se non per ragioni di strettissima necessità.

Le scuole in questo periodo sono rimaste chiuse ma le lezioni ovviamente non si sono improvvisamente interrotte.Infatti per la prima volta la scuola italiana ha adottato misure per l’insegnamento a distanza,le lezioni sono state sostituite con videolezioni a loro volta integrate con schemi digitali o video. La scuola italiana ha superato ben questa esperienza.

Con l’avvento di queste nuove modalità di insegnamento si è creato quindi il problema delle valutazioni degli studenti.

La questione è: bisogna valutare gli alunni con un voto aritmetico come del resto si è sempre fatto? Oppure bisogna valutare soltanto con un giudizio scritto che spieghi i pregi,i difetti,le difficoltà e le potenzialità di ogni singolo …









