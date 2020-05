Coronavirus: la provincia di Trapani non registra infezioni da più di 15 giorni, ed è il dato migliore d’Italia

Su 992 nuovi contagi ieri in Italia più della metà sono stati in Lombardia, dove sono aumentati anche i decessi. Per la Sardegna è il primo giorno senza nuovi casi. La provincia di Trapani non registra infezioni da più di 15 giorni, ed è il dato migliore d’Italia.

Dallo scorso 29 Aprile, infatti, la provincia di Trapani, infatti, non registra più alcun nuovo caso di coronavirus. A questo si aggiunga che i casi attualmente attivi nell’intera provincia sono appena 6. Da quando è scoppiata l’emergenza i positivi al tampone qui sono stati in totale 125, le persone decedute 5, i guariti 114. Nessun’altra zona d’Italia può contare su numeri altrettanto positivi.

Su una popolazione di poco inferiore ai 400.000 abitanti, in base a quando comunica l’azienda sanitaria territoriale, sono stati eseguiti 6.200 tamponi e oltre 15.000 test sierologici.

I motivi di un









