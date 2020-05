Coronavirus, inizia da Marsala la sanificazione dell’Esercito in 54 comuni siciliani 

Prosegue nella provincia di Trapani l’attività di sanificazione dell’Esercito per fronteggiare l’emergenza del COVID-19, dall’inizio della quale i militari in forza ai reparti della Brigata “Aosta” hanno pianificato e condotto l’igienizzazione di 54 comuni siciliani.

Nelle tarde ore notturne di ieri, per un minore impatto sulle abitudini della popolazione, sono stati bonificati a cura delle squadre di disinfettori del 6° reggimento bersaglieri di Trapani, del 4° reggimento genio e del reggimento Logistico “Aosta” di Palermo, il cimitero e il centro storico di Marsala, quinta città per numero di abitanti della Sicilia.

Da ieri, i nuclei disinfettori del 5° reggimento fanteria “Aosta”, su richiesta del sindaco di Gaggi, hanno condotto la sanificazione di alcuni edifici pubblici della storica cittadina, un tempo sobborgo di Taormina, divenuta indipendente nel 1639. Mediante l’utilizzo di specifici …









